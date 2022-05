Le Printemps du vélo “Bourse aux vélos” Pau, 15 mai 2022, Pau.

Le Printemps du vélo “Bourse aux vélos” Pau

2022-05-15 11:00:00 – 2022-05-15 12:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Durant le Printemps du Vélo, Pau à Vélo organise une bourse aux vélos d’occasion, en partenariat avec l’association L’Atelier Vélo Participatif et Solidaire qui sera également présente pour de petites réparations sur un vélo que vous souhaitez vendre ou acheter.

Une bourse flash est proposée aux habitants avec une mise en relation directe entre acheteurs et vendeurs, de 11h à 12h.

Venez nombreux profiter de cette nouvelle formule plus compacte, pour vous faciliter la pratique du vélo à Pau et dans l’agglo ! L’association proposera un “apéro vélo” aux participants de cette bourse.

