Le Printemps du Thouet Montreuil-Bellay, samedi 27 avril 2024.

Le Printemps du Thouet Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Le Printemps du Thouet, la fête de l’écotourisme en partenariat avec le label Station verte, revient pour une nouvelle édition à Montreuil-Bellay.

Venez célébrer la nature avec nous autour de l’exposition 20 000 lieues aquatiques et de balades commentées, découvrez le compostage et le vélo à assistance électrique, initiez-vous à la pêche et parcourez le Thouet en canoë… Un marché de producteur est également organisé le dimanche durant lequel de délicieuses galettes bretonnes vous sont proposées. .

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Place du Port Ste Catherine

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

