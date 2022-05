Le printemps du papier Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

L'association OUTREVOIR et la mairie de Beaulieu-lès-Loches invitent une vingtaine d'artistes à participer à un évènement mettant le papier à l'honneur. outrevoir@gmail.com +33 6 70 38 37 87 ©Association Outrevoir

