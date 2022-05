Le printemps du numérique Médiathèque de Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire Catégories d’évènement: Neuvy-sur-Loire

Nièvre

Le printemps du numérique Médiathèque de Neuvy sur Loire, 7 mai 2022, Neuvy-sur-Loire. Le printemps du numérique

Médiathèque de Neuvy sur Loire, le samedi 7 mai à 10:30

Samedi 7 mai à 10h30 : _Découvrez Marguerite, la plateforme numérique des médiathèques de la Nièvre._ Animé par un conseiller numérique France services.

Places limitées, pensez à vous inscrire .

Le printemps du numérique dans vos médiathèques Cœur de Loire. Médiathèque de Neuvy sur Loire Place Alexandrine Semence 58450 Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Neuvy-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Neuvy sur Loire Adresse Place Alexandrine Semence 58450 Neuvy sur Loire Ville Neuvy-sur-Loire lieuville Médiathèque de Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire Departement Nièvre

Médiathèque de Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvy-sur-loire/

Le printemps du numérique Médiathèque de Neuvy sur Loire 2022-05-07 was last modified: by Le printemps du numérique Médiathèque de Neuvy sur Loire Médiathèque de Neuvy sur Loire 7 mai 2022 Médiathèque de Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire

Neuvy-sur-Loire Nièvre