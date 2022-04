Le printemps du numérique Médiathèque de Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Nièvre

Le printemps du numérique Médiathèque de Donzy, 7 mai 2022, Donzy. Le printemps du numérique

Médiathèque de Donzy, le samedi 7 mai à 10:00

Samedi 7 mai à 10h : _Jeux vidéos sur grand écran_ Les jeux Switch arrivent à la médiathèque de Donzy ! L’occasion de les tester dans la salle de cinéma.

Gratuit, sur inscription

Le printemps du numérique dans vos médiathèques Cœur de Loire. Médiathèque de Donzy 10 rue d’Osmond 58220 Donzy Donzy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Donzy, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Donzy Adresse 10 rue d'Osmond 58220 Donzy Ville Donzy lieuville Médiathèque de Donzy Donzy Departement Nièvre

Médiathèque de Donzy Donzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donzy/

Le printemps du numérique Médiathèque de Donzy 2022-05-07 was last modified: by Le printemps du numérique Médiathèque de Donzy Médiathèque de Donzy 7 mai 2022 Donzy Médiathèque de Donzy Donzy

Donzy Nièvre