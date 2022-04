Le printemps du numérique Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

**Médiathèque de Cosne** –> Mardi 3 mai à 18h30 : _Des outils face à la surexposition aux écrans_ par le docteur Séverine Garin Beauvais Découvrez les bons gestes face à l’augmentation du temps passé devant les écrans. —> Mercredi 4 mai – _Rencontre avec les acteurs du numérique de 10h à12h_ Posez vos questions aux acteurs, qui proposent de l’accompagnement, des initiations,… près de chez vous. – _Après-midi Rétro-gaming de 14h à 18h *_ Découvrez le rétro-gaming sur la nintendo switch ! —> Jeudi 5 mai à 15h30 : _L’autoformation en ligne *_ Denis Defaut médiateur du service d’accompagnement numérique de la Nièvre vous présentera la diversité des propositions gratuites d’autoformation en ligne. _*Places limitées, pensez à vous inscrire ._ _Informations auprès de votre médiathèque._

