Le Printemps du Numérique / Les Rencontres du Numérique Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Le Printemps du Numérique / Les Rencontres du Numérique Médiathèque Jean Jaurès, 4 mai 2022, Nevers. Le Printemps du Numérique / Les Rencontres du Numérique

Médiathèque Jean Jaurès, le mercredi 4 mai à 10:00

Rencontrez, échangez et posez vos questions aux acteurs du numérique présents qui peuvent vous proposer, de l’accompagnement, des services, des informations, des outils, des initiations près de chez vous, afin de bien vivre le numérique au quotidien.

Entrée libre, Gratuit

Le Printemps du Numérique est un évènement qui vise à faire connaître au nivernais les services numériques proposées par les associations, collectivités locales, entreprises, etc., de la Nièvre. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Departement Nièvre

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Le Printemps du Numérique / Les Rencontres du Numérique Médiathèque Jean Jaurès 2022-05-04 was last modified: by Le Printemps du Numérique / Les Rencontres du Numérique Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 4 mai 2022 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre