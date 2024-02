Le Printemps du Méjan Place Jean-Baptiste Massillon Arles, samedi 16 mars 2024.

À l’occasion des 40 ans de l’association en 2024, la chapelle du Méjan ouvre ses portes à la communauté étudiante arlésienne et aux artistes locaux pour un week-end riche en événements…

EXPOSITION • CONCERTS • PROJECTIONS • DANSE



À l’occasion des 40 ans de l’association en 2024, la chapelle du Méjan ouvre ses portes à la communauté étudiante arlésienne et aux artistes locaux pour un week-end riche en événements… Le Printemps du Méjan a pour objectif de permettre aux arlésiennes et aux arlésiens de (re)découvrir l’association du Méjan sous un nouvel angle en impliquant le tissu étudiant et artistique local. Au programme et en entrée libre : exposition d’étudiants de l’École Nationale Supérieure de la Photographie, projections en partenariat avec l’école d’animation Motion Pictures in Arles, performances de danse, concert du label Rockette Records et matinée musicale…



Cet événement est organisé avec un groupe d’étudiantes du master Direction de projets ou d’établissements culturels de la Formation Universitaire Professionnalisée Administration des Institutions Culturelles d’Arles.





SAMEDI 16 MARS



À PARTIR DE 18H

Vernissage de l’exposition des étudiants de l’ENSP

Emeline AMETIS • Doriane BELLET • Simon BOUILLERE • Valentin DEROM • Julia GOUNON

Alionor LA BESSE KOTOFF • Denis Valery NDAYISHIMIYE • Mélina RARD • Joffrey SEBAULT

Paul SUDRON • Pauline WEBER



Projections de films d’animation proposés par le MoPA

Performances de danse par la cie Pierre de Lune

Accompagnement musical par l’École du Domaine du Possible

Cocktail/buffet



20 HEURES

Concert de MAKASSA (Rockette Records)

Makassa est constitué d’Arthur Kamoun, d’Aïssa Mallouk, d’Antoine Salem et de Sinclair.

C’est la rencontre de l’univers d’Arthur et celui d’Aïssa au travers des arrangements d’Antoine et de Sinclair. De la Soul multicolore entre folk electric et Slam electro.



DIMANCHE 17 MARS



10 HEURES

Petit-déjeuner offert



11 HEURES

Matinée musicale avec :

Yardani TORRES (violon), Catherine FORTHOMME (piano) & Clelia MOREAU (soprano)



10H – 17H

Exposition des étudiants de l’ENSP





ENTRÉE LIBRE .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mejan@actes-sud.fr

