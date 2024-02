Le Printemps du livre du Lerchenberg Lerchenberg Mulhouse, samedi 16 mars 2024.

Retrouvez cette année en vrai la manifestation littéraire que vous attendiez depuis longtemps, « Le Printemps du livre du Lerchenberg », qui reprend ses quartiers au Lerchenberg, dans un lieu entièrement rénové, pour mettre le livre et la littérature à l’honneur le week-end du 16 et 17 mars prochain.

Rendez-vous pour en profiter au Lerchenberg, 11 rue du Cercle à Mulhouse, le samedi 16 mars de 14h à 18h et le dimanche 17 mars de 9h à 16h.

Vous pourrez tout d’abord assouvir votre soif de livres en tous genres avec une grande Bourse aux livres. Des beaux livres, vyniles et alsatiques seront également présents dans les bacs.

Des auteurs locaux seront également présents sur leurs stands pour vous présenter leurs ouvrages et vous proposer leurs dédicaces : Christian Maeder et Christine Maeder-Bour, Martine Hiebel, Jean Barbery, Pierre-Louis Cereja, Jana Yelles, Thomas Karche, Etienne Gendrin

L’atelier Sarel sera également présent tout au long du week-end pour des démonstrations de reliure, de dorure à chaud sur cuir, ainsi que l’exposition de diverses réalisations et la vente de carnets de notes/agenda et divers articles de papeterie réalisés dans leur atelier.

Découvrez aussi l’association des Donneurs de Voix avec la Bibliothèque sonore de Mulhouse qui disposeront d’un stand lors du festival. Leur objectif est de permettre, à ceux qui ne le peuvent pas, de se plonger dans les livres, les revues et les journaux.

La Bibliothèque de Dornach sera également présente avec un coin lecture avec différents ouvrages à disposition, et proposera le samedi un atelier de calligrame en lien avec le Printemps de la poésie, et le dimanche une découverte et un atelier de fabrication de livres pop-ups.

Tout au long du week-end, profitez également de diverses animations autour du livre :

– samedi à 14h30 : Atelier d’upcycling/bricolage de vieux livres avec Jeannine Schultz

– samedi à 16h : Table ronde et dédicaces avec les auteurs

– dimanche à 10h : Atelier de reliure avec l’atelier Sarel

– dimanche à 14h : Grande dictée du Lerch préparée et corrigée par Martine Hiebel

Une buvette avec petite restauration sera également à votre disposition pour étancher votre soif et vous restaurer.

Nous vous attendons donc avec plaisir pour fêter ensemble le printemps autour de la littérature et de la culture !

Entrée libre

Renseignements et inscriptions aux animations au 06 45 94 99 35

