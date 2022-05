Le Printemps du Livre Cassis, 4 juin 2022, Cassis.

Les amoureux de la littérature pourront assister, à une programmation prestigieuse avec Sylvain Tesson, Philippe Besson, Leïla Slimani, et de nombreux autres écrivains.

Autour de la littérature, vous pourrez découvrir une exposition de l’acteur et photographe Cyril Lecomte dans les Salles voutées, et assister à une projection à l’Oustau Calendal de Bac Nord, en présence du réalisateur

Autour du thème Lire : la grande évasion, Claire Chazal anime les rencontres de la 34ème édition du Printemps du Livre.

Rendez-vous le premier weekend de juin sur l’esplanade Aristide Briand,

