2022-05-15 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-15

La Chapelle-en-Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors Le classique pour tous …

CHIMÈRE : LA REDÉCOUVERTE DU CLAVIORGANUM… Fantastique récital sur un instrument énigmatique…

Musicien :

Mickaël Parisot avec la participation de la chorale Chante Caille

Hommage à Christiane Bellier http://www.festivaldeschapelles.fr/ La Chapelle-en-Vercors

