Le Printemps du Disque : édition 2024 Pin Galant Mérignac, samedi 16 mars 2024.

Le Printemps du Disque : édition 2024 Salon annuel du disque de collection du samedi 16 mars 13h au dimanche 17 mars 2024. 16 et 17 mars Pin Galant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T13:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Le Printemps du Disque revient pour la troisième fois au pavillon du Pin Galant. Par sa taille et le nombre d’exposants, il est dorénavant le salon du disque le plus important de Nouvelle Aquitaine.

Il succède au salon du disque de Bordeaux au vélodrome du lac, après l’arrêt définitif de celui-ci.

Les exposants professionnels (une quarantaine) ne s’y sont pas trompés. Ils viennent de toute la France, voir même de l’étranger pour participer à ce salon et satisfaire une clientèle fidèle mais exigeante.

Tous les départements de Nouvelle Aquitaine sont représentés. Paris, les région Auvergne Rhône Alpes, Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur sont également présentes avec leurs meilleurs spécialistes.

Le long des 220 mètres de linéaire, le passionné aura tout loisir d’assumer sa passion.

Les visiteurs trouveront tous les styles de musique, à tous les prix. Le collector très rare côtoie le disque d’occasion en bon état à un prix raisonnable. Avec la flambée actuelle des prix des disques neufs, ce salon a toute sa raison d’être; Il y en a pour toutes les bourses.

Le vinyl y est majoritairement représenté. Les autres supports musicaux ne sont pas absents pour autant. Le CD, le DVD, même la K7 audio qui fait actuellement un « comeback » surprenant, sont également de la partie. Les produits annexes, livres, partitions, revues, pins…. ne sont également pas oubliés par les exposants.

A noter également la présence de deux labels régionaux (Bam Balam Records de Bordeaux, et les Disques Rogue de Toulouse).

Informations pratiques

L’entrée est toujours à 3,00€ pour les visiteurs, gratuite pour les moins de 16 ans. Le ticket d’entrée est valable pour les deux jours.

Le public dispose d’une petite restauration sur place (Boissons, sandwichs).

L’accès par la rocade se fait par la sortie N° 10. Suivre la direction Mérignac Centre, puis les panneaux « Pin Galant ». Le parking est gratuit autour du site.

Accès par tram ligne A. Direction « Le Haillan Rostand ». Arrêt Pin Galant. Entrée du salon à 300 mètres!

Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine