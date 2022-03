Le printemps du département Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL VOUS INVITE À (RE)DÉCOUVRIR SES SITES REMARQUABLES Dimanche 3 avril, le Conseil départemental ouvre gratuitement les portes de ses sites exceptionnels à tous les Samariens. En tout, ce sont onze lieux emblématiques à (re)découvrir dans tout le département. Ateliers, conférences, animations, expositions … de nombreuses surprises vous attendent.

