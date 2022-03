Le Printemps du Cinéma – Toutes les séances à 4€ Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Le Printemps du Cinéma – Toutes les séances à 4€ Moëlan-sur-Mer, 20 mars 2022, Moëlan-sur-Mer. Le Printemps du Cinéma – Toutes les séances à 4€ Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-22 23:00:00 Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer Du 20 au 22 mars c’est le Printemps du cinéma au Kerfany, la place est à 4€. Ne loupez pas les films programmés pour l’occasions : – La vraie famille Lundi 21 à 21h

– Permis de construire Mardi 22 à 21h

– Notre-Dame brûle Dimanche 20 à 14h30 et Lundi 21 à 17h30

– Great Freedom Dimanche 20 à 21h

– Maigret Dimanche 20 et Mardi 22 à 17h30

