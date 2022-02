Le Printemps du Cinéma Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Retrouvons enfin Le Printemps du Cinéma pour partager ensemble nos émotions et vivre l’expérience unique de la salle de cinéma !Du dimanche 20 au mardi 22 mars 2022 inclus, tous les cinémas participants seront très heureux d’accueillir l’ensemble des publics au tarif unique de 4 € la séance (hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires). Le Printemps du Cinéma est un rendez-vous incontournable dans le calendrier cinématographique français et un événement populaire immanquable !Il est organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français qui regroupe les 6000 salles de cinéma du territoire, avec le soutien du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée). Nantes et communes de la métropole adresse1} Nantes 44000

