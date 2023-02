Le Printemps du Cinéma Jaux Catégories d’Évènement: JAUX

Le Printemps du Cinéma, 19 mars 2023, Jaux . Le Printemps du Cinéma Place Jacques Tati Jaux Oise

2023-03-19 – 2023-03-21 Jaux

Oise Le printemps du cinéma revient en 2023 du 19 au 21 mars ! Toutes les séances à 5€ pour faire le plein de cinéma. majestic.compiegne@wanadoo.fr https://www.majestic-compiegne.fr/FR/9/cinema-majestic-compiegne-jaux.html printemps du cinéma 2023

