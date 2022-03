LE PRINTEMPS DU CINÉMA Cinéma l’Oustal, 17 mars 2022, Auterive.

du jeudi 17 mars au mardi 22 mars à Cinéma l’Oustal

* [**ANNETTE**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/MR34F1/annette.html) : L’amour au temps des démesures. Leos Carax, César du meilleur réalisateur : “Le film montre un élan impossible, d’où mon recours à la vitesse, à la course, à la danse et aux motos” * [**ILLUSIONS PERDUES**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/M293J3/illusions-perdues.html) César du meilleur film de Xavier Gianolli : “Un film absolument tourbillonnant, étincelant, brillant, rapide avec un nombre de dialogues, de saynètes qui se superposent. Un roman très moderne, pas du tout à l’ancienne” * [**LE CHÊNE**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/MG4FJU/le-chene.html) : les acteurs ont pour noms : écureuil, balanin, geai, fourmi, mulot, sanglier, chevreuil… abrités par ce chêne nourricier de 210 ans. * [**LES FABLES DE MONSIEUR RENARD**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/MQ93TJ/les-fables-de-monsieur-renard.html) : un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures. * [**RIEN À FOUTRE**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/MXF11J/rien-a-foutre.html) : “une immersion totale dans le monde des travailleurs du ciel “. Face à des personnages interprétés par de véritables membres du personnel navigant, Adèle Exarchopoulos incarne Cassandre avec fragilité et naturel. * [**ILS SONT VIVANTS**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/MY0P7A/ils-sont-vivants.html) : une aide-soignante veuve retrouve un second souffle à sa vie en s’impliquant en tant que bénévole au camp de réfugiés où elle redécouvre l’humanité, le goût de la vie… et même l’amour.

Tarif unique à 4€, hors opéra filmé

6 films à voir pendant “Le Printemps du Cinéma” du 20 au 22 mars.

