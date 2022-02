Le printemps du cinéma 2022 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Le printemps du cinéma 2022 Saint-Quentin, 20 mars 2022, Saint-Quentin. Le printemps du cinéma 2022 Saint-Quentin

2022-03-20 10:00:00 – 2022-03-22 22:00:00

Saint-Quentin Aisne 4 4 Le printemps du cinéma est de retour en 2022, c’est le moment de planifier votre liste de films à voir !

Votre place de cinéma pour seulement 4€ du 20 au 22 mars dans votre cinéma CGR ! Le printemps du cinéma est de retour en 2022, c’est le moment de planifier votre liste de films à voir !

Votre place de cinéma pour seulement 4€ du 20 au 22 mars dans votre cinéma CGR ! cgr.stquentin@cgrcinema.fr Le printemps du cinéma est de retour en 2022, c’est le moment de planifier votre liste de films à voir !

Votre place de cinéma pour seulement 4€ du 20 au 22 mars dans votre cinéma CGR ! CGR

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Le printemps du cinéma 2022 Saint-Quentin 2022-03-20 was last modified: by Le printemps du cinéma 2022 Saint-Quentin Saint-Quentin 20 mars 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne