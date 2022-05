Le Printemps du Cimetière des Oubliés Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Le Printemps du Cimetière des Oubliés Cadillac, 11 juin 2022, Cadillac. Le Printemps du Cimetière des Oubliés Cimetière des Oubliés Avenue Joseph Caussil Cadillac

2022-06-11 – 2022-05-22 Cimetière des Oubliés Avenue Joseph Caussil

Cadillac Gironde Vous rêvez de visiter de grands sites archéologiques comme les pyramides de Gizeh ? Pourquoi ne commenceriez-vous pas par le cimetière des Oubliés de Cadillac ? Riche en trésors et histoires, ce lieu n’a rien à envier aux plus grands monuments ! Pour la seconde année, Cadillac-sur-Garonne y participe !

Les 21 et 22 mai prochains, venez découvrir le fameux Cimetière des Oubliés et retracer, à travers son histoire, des parcours de vie atypiques au cœur du XXe siècle ! La mairie organise en effet à cette occasion des visites guidées d’1h : le samedi 21 mai à 16h

Cimetière des Oubliés Avenue Joseph Caussil Cadillac

