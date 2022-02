Le printemps du Château Le Breuil-en-Auge Le Breuil-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Le Breuil-en-Auge

Le printemps du Château Le Breuil-en-Auge, 20 mars 2022, Le Breuil-en-Auge. Le printemps du Château Lieu Jourdain La Spiriterie Française – Château du Breuil Normandie Le Breuil-en-Auge

2022-03-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00 Lieu Jourdain La Spiriterie Française – Château du Breuil Normandie

Tout l'après midi, le château sera bercé par un concert de swing, des démonstrations et ventes de cocktails.

+33 2 31 65 60 00 https://www.chateau-breuil.com/fr/home/

