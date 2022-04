le Printemps du CAUE du Tarn Département du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

**/le printemps du CAUE / avril, mai, juin/** 3 mois où l’équipe du Caue du Tarn – architectes conseillers, urbanistes, paysagistes et chargées d’inventaire du patrimoine – vous proposent un bouquet d’animations, de visites, d’expositions et de conférences … Consultez le programme complet sur [www.caue81.fr](http://www.caue81.fr) ou sur notre page Facebook.

Gratuit sauf certaines animations avec partenaires

Un programme pour les curieux, pour ceux qui ont soif d’apprendre, de mieux connaître notre territoire et de partager dans les domaines de l’architecture, du paysage et du patrimoine. Département du Tarn 188 rue de Jarlard Albi Tarn

