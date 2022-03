LE PRINTEMPS DU BIEN-ÊTRE Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

LE PRINTEMPS DU BIEN-ÊTRE Fraize, 27 mars 2022, Fraize. LE PRINTEMPS DU BIEN-ÊTRE salle polyvalente rue du Pont de la Forge Fraize

2022-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00 salle polyvalente rue du Pont de la Forge

Fraize Vosges Fraize Médecine naturelle, produits biologiques, conférences.

Restauration sur place.

Renseignements et réservations au 06 82 65 65 87. lemondedenadana@orange.fr +33 6 82 65 65 87 salle polyvalente rue du Pont de la Forge Fraize

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fraize, Vosges Autres Lieu Fraize Adresse salle polyvalente rue du Pont de la Forge Ville Fraize lieuville salle polyvalente rue du Pont de la Forge Fraize Departement Vosges

Fraize Fraize Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraize/

LE PRINTEMPS DU BIEN-ÊTRE Fraize 2022-03-27 was last modified: by LE PRINTEMPS DU BIEN-ÊTRE Fraize Fraize 27 mars 2022 Fraize Vosges

Fraize Vosges