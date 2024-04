Le printemps du Bercail Castillon boit rouge Le Bercail WUB Saint-Magne-de-Castillon, samedi 13 avril 2024.

Le printemps du Bercail Castillon boit rouge Le Bercail WUB Saint-Magne-de-Castillon Gironde

un ensemble de vignerons locaux et la brasserie artisanale du Bercail organisent la seconde édition de Castillon Boit Rouge .

Le but étant de présenter le millésime 2023 aux amoureux de notre terroir dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme

– Présentation des 7 cuvées dans les barriques

– Concours de pétanque

– Grillades au braséro

– Dégustation de bière artisanale et locale

– Dj set .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-13 00:00:00

Le Bercail WUB 9 rue de la Rode

Saint-Magne-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebercailwub@whatsupbrew.net

L’événement Le printemps du Bercail Castillon boit rouge Saint-Magne-de-Castillon a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Castillon-Pujols