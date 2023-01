Le Printemps des Zen’ergies Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-04-29 – 2023-04-30

Hautes-Pyrénées Good vibes à Tarbes Expo grâce à ce nouvel évènement !

Pendant deux jours, le Printemps des Zen’ergies proposera d’aborder les beaux jours avec de bonnes ondes.

Mieux-être, médiumnité, arts divinatoires : ouvrez les portes des zen’ergies du printemps ! TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes

