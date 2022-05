Le printemps des voisins : participez à l’édition 2022 ! Ville de Nantes Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Le printemps des voisins : participez à l'édition 2022 !

du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai

Inscrivez-vous avant le 29 avril et partagez un moment convivial entre voisins ! * **Printemps des Voisins : du 20 au 22 mai 2022** Placé sous le signe des retrouvailles, le Printemps des Voisins se déroule les 20, 21 et 22 mai 2022 à Nantes. Pour organiser repas, buffets, goûters… inscrivez-vous jusqu’au 29 avril auprès de votre direction de quartier pour être accompagné (utilisation d’une voie de circulation, conseils de sécurité, mise à disposition d’invitation et d’affichettes…).

https://metropole.nantes.fr/printemps-des-voisins

Ce rendez-vous incontournable, qui se tient traditionnellement dans les onze quartiers nantais, a lieu du 20 au 22 mai 2022. Ville de Nantes Nantes Poitiers Vienne

