Le Printemps des Vignerons Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Le Printemps des Vignerons Périgueux, 26 mars 2022, Périgueux. Le Printemps des Vignerons Périgueux

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-27 19:00:00

Périgueux Dordogne EUR 5 5 Le 26 et 27 mars Le Printemps des Vignerons Marché de producteurs du tout la France avec dégustation / vente, espace brasseries locales Samedi de 10h à 19h, Dimanche de 10h à 15h Entrée 5€ avec un verre à dégustation Organisation et informations : Le Chai Bourdin Le 26 et 27 mars Le Printemps des Vignerons Marché de producteurs du tout la France avec dégustation / vente, espace brasseries locales Samedi de 10h à 19h, Dimanche de 10h à 15h Entrée 5€ avec un verre à dégustation Organisation et informations : Le Chai Bourdin +33 9 81 89 40 65 Le 26 et 27 mars Le Printemps des Vignerons Marché de producteurs du tout la France avec dégustation / vente, espace brasseries locales Samedi de 10h à 19h, Dimanche de 10h à 15h Entrée 5€ avec un verre à dégustation Organisation et informations : Le Chai Bourdin Le Chai Bourdin

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Ville Périgueux lieuville Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Le Printemps des Vignerons Périgueux 2022-03-26 was last modified: by Le Printemps des Vignerons Périgueux Périgueux 26 mars 2022 Dordogne Périgueux

Périgueux Dordogne