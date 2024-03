Le printemps des verriers à Blangy-sur-Bresle Direction Monchaux-Soreng Blangy-sur-Bresle, samedi 6 avril 2024.

Le printemps des verriers à Blangy-sur-Bresle Direction Monchaux-Soreng Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Samedi

Lors des JEMA, l’atelier Verre d’art de la Bresle organise un évènement intitulé « Printemps des verriers ».

Au programme démonstrations de gravure sur verre à l’entrée du site par Claude NOUREUX et des démonstrations de soufflage de verre en techniques vénitiennes par le Maestro Lui DEI ROSSI.

Du côté boutique, vous retrouverez des articles en verre soufflé et verre étiré vases, verres, luminaires, sculptures, fleurs et différents animaux.

Infos 02 35 93 57 01 / 06 80 75 23 51

Lors des JEMA, l’atelier Verre d’art de la Bresle organise un évènement intitulé « Printemps des verriers ».

Au programme démonstrations de gravure sur verre à l’entrée du site par Claude NOUREUX et des démonstrations de soufflage de verre en techniques vénitiennes par le Maestro Lui DEI ROSSI.

Du côté boutique, vous retrouverez des articles en verre soufflé et verre étiré vases, verres, luminaires, sculptures, fleurs et différents animaux.

Infos 02 35 93 57 01 / 06 80 75 23 51 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Direction Monchaux-Soreng 23 route d’Eu

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie

L’événement Le printemps des verriers à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle