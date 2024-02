Le printemps des transitions Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs, dimanche 24 mars 2024.

Le printemps des transitions Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Participez au festival du et devenez acteur du changement !

Nouvelle édition, nouveau nom ! Le festival Kazi 0 déchet, rebaptisé » « , se réinvente ! Pour cette édition, En Vrac À L’ouest s’associe à Morlaix Communauté et propose une version plus élargie des transitions en partenariat avec les acteurs du territoire engagés dans cette démarche.

Animations, conférences, ateliers et spectacle conté pour le jeune public, petits et grands, chacun y trouvera son bonheur !

Entrée gratuite et restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Rue Park Ar Roudour Pôle culturel Le Roudour

Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne

L’événement Le printemps des transitions Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2024-02-15 par OT BAIE DE MORLAIX