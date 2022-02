Le Printemps des Sportives – Projection Conférence Espace culturel Bourvil, 21 mars 2022, Franqueville-Saint-Pierre.

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre en partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif Normandie a le plaisir de proposer **le lundi 21 mars 2022 à 18h30** la projection du documentaire _**« Sportives, le parcours médiatique des combattantes »**_ dans le cadre de la semaine « Le Printemps des Sportives ». Cette projection sera suivie d’une **conférence** avec en intervenants : **- Aline Louisy-Louis** (Vice-Présidente de la Région Normandie en charge du Sport et de la Jeunesse), **- Marie-Françoise Potereau** (Vice-Présidente du CNOSF en charge de Paris 2024 et de la mixité femmes-hommes) **- Bénédicte Ouvry** (Vice-Présidente du CROS Normandie et Vice-Présidente de la Fédération Française d’Aviron), **- Grégory Tarlé** (Entraineur de l’équipe de France de Hockey sur glace féminin), **- Lucie Barbet** (Présidente du Football Club Féminin Rouen Plateau Est – FCFRPE), – Et **Romain Feret** (Fondateur du FCFRPE et Président du District de Football Seine-Maritime). En présence et avec la participation de **Marie Lopez-Vivanco** (réalisatrice du documentaire). Animatrice : **Emilie Ros** (chroniqueuse sportive au journal l’Equipe). Projection et conférence : Gratuite – inscription obligatoire. [[https://my.weezevent.com/projection-conference-le-printemps-des-sportives](https://my.weezevent.com/projection-conference-le-printemps-des-sportives)](https://my.weezevent.com/projection-conference-le-printemps-des-sportives) Ouverture des portes à partir de 18h. Respect du protocole sanitaire en vigueur. Informations sur l’événement [Le Printemps des Sportives](https://www.franquevillesaintpierre.com/le-printemps-des-sportives)

