Le Printemps des Sportives – 3e édition Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre, lundi 18 mars 2024.

Le Printemps des Sportives – 3e édition Mesdames, osez le sport au féminin durant la semaine du Printemps des Sportives. 32 activités sportives proposées gratuitement 18 – 23 mars Franqueville-Saint-Pierre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T18:00:00+01:00 – 2024-03-18T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre est heureuse de vous annoncer la troisième édition du Printemps des Sportives qui se déroulera du 18 au 23 mars 2024.

Cette manifestation vise à promouvoir le sport au féminin et à inciter les femmes à découvrir de nouveaux sports. En 2023, c’est plus de 400 femmes qui ont participé à l’événement.

Ouverture des réservation lundi 4 mars à 10h

Découvrez le programme de la semaine :

https://www.calameo.com/books/00609047988352354bfd1

Franqueville-Saint-Pierre franqueville-saint-pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.franquevillesaintpierre »}, {« type »: « phone », « value »: « 0235802039 »}, {« type »: « email », « value »: « com.culture@franquevillesaintpierre.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/books/00609047988352354bfd1 »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Franqueville-Saint-Pierre », « cache_age »: 86400, « description »: « www.franquevillesaintpierre.com », « type »: « rich », « title »: « Programme 2024 Le Printemps Des Sportives », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/240221143028-3f8eecd1293ae494f24b86792122f324/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/00609047988352354bfd1 », « thumbnail_height »: 1594, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6090479 », « thumbnail_width »: 1145, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/books/00609047988352354bfd1 »}]

femme sport