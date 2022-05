Le Printemps des sonneurs Lannion, 22 mai 2022, Lannion.

Le Printemps des sonneurs Lannion

2022-05-22 – 2022-05-22

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Venez voir, écouter et applaudir les musiciens et danseurs de la culture bretonne.

Bagadoù, cercles celtiques et autres groupes se produiront dans le centre ville de Lannion.

Près de 300 musiciens et danseurs dont le Bagad de Lan Bihoué animeront cette journée festive (entrée gratuite, buvette et petite restauration). Le triomphe : un défilé de 200 musiciens et danseurs dans un même cortège musical clôtura la journée.

Lannion

