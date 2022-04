Le Printemps des Sonneurs – Initiation danse

2022-05-22 – 2022-05-22 Venez vous initier aux danses bretonnes dans une ambiance conviviale. Accompagnés du groupe “Les Huns”, au son des accordéons, vous découvrirez ou redécouvrirez le plinn, l’an dro, la gavotte et d’autres danses de Bretagne !

