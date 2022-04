Le Printemps des Sonneurs – Déambulations Lannion, 22 mai 2022, Lannion.

Le Printemps des Sonneurs – Déambulations Lannion

2022-05-22 – 2022-05-22

Lannion Côtes d’Armor

A 14h :

Déambulation en plein cœur du centre ville de chacun des groupes invités pour cette édition 2022 !

Au départ de la place du Marchallac’h, en direction du Quai d’Aiguillon… en passant par la place du centre et à travers ses rues et ruelles.

A 18h45 :

Triomphe des sonneurs et danseurs :

Grand final en apothéose, l’ensemble des musiciens et danseurs partagent les mêmes rangs et le même cortège autour d’un air commun pour constituer un seul groupe et faire résonner le centre ville au son et aux pas de plus de 200 artistes !

De la rive gauche à la rive droite…

