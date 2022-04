Le Printemps des Sonneurs – Concert et danse Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Le Printemps des Sonneurs – Concert et danse Lannion, 22 mai 2022, Lannion. Le Printemps des Sonneurs – Concert et danse Lannion

2022-05-22 15:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Lannion Côtes d’Armor Lannion Parce que la culture bretonne est riche, il est impossible de tout vous faire découvrir sur une seule scène… C’est pourquoi la place du Centre sera aussi de la partie en vous proposant ru rab de musique et de danse !

Avec Cercle Celtique Ar Skewell, Bagad Pañvrid Ar Beskont, Sant Brieg and District Pipe Band, Bagad Gwengamp, Bagad Landreger, Cercle Celtique Kroaz Hent Gwengamp,

Kar Ha Pistouill. +33 2 96 05 60 70 http://www.printempsdessonneurs.com/ Parce que la culture bretonne est riche, il est impossible de tout vous faire découvrir sur une seule scène… C’est pourquoi la place du Centre sera aussi de la partie en vous proposant ru rab de musique et de danse !

Avec Cercle Celtique Ar Skewell, Bagad Pañvrid Ar Beskont, Sant Brieg and District Pipe Band, Bagad Gwengamp, Bagad Landreger, Cercle Celtique Kroaz Hent Gwengamp,

Kar Ha Pistouill. Lannion

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Ville Lannion lieuville Lannion Departement Côtes d'Armor

Lannion Lannion Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Le Printemps des Sonneurs – Concert et danse Lannion 2022-05-22 was last modified: by Le Printemps des Sonneurs – Concert et danse Lannion Lannion 22 mai 2022 Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes d'Armor