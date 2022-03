Le Printemps des Sonneurs Brest, 30 avril 2022, Brest.

Le Printemps des Sonneurs Brest

2022-04-30 – 2022-04-30

Brest Finistère

Le Printemps des Sonneurs revient après deux années blanches dues à la crise sanitaire. Rendez-vous pour la 24è édition le samedi 30 avril, Place de la Liberté et dans le Centre-ville, avec de nombreuses animations.

330 musiciens et 75 danseurs soit 11 bagadoù, 3 cercles et une nouveauté : 1 fanfare !

Vous pourrez ainsi retrouver :

> Quatre formations de 1ère catégorie : le Bagad Ronsed Mor (Locoal-Mandon), le bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirrec), le Bagad Kemper (Quimper) et le Bagad Brieg (Briec)

> Deux de 2ème catégorie : le Bagad Bro Landerne (Landerneau) et le Bagad Landi (Landivisiau)

> Trois de 3ème catégorie : le Bagad Bro Felger (Fougères), le Bagad Marionig Bro Ar Faoued (Le Faouet) et la Kevrenn Brest Sant Mark (Brest)

> Un de 5ème catégorie : les Yaouankiz Brest Sant Mark (Brest)

> Un hors-catégorie : le Bagad Adarre (Plougastel-Daoulas)

> Une fanfare : La Fanfare Zebaliz (Brest)

Les sonneurs seront également accompagnés de trois cercles de danse celtique :

> Bleuniadour (Saint-Paul-de –Léon), Beg an Douar (Saint-Renan) et Danserien Brest (Brest)

Animations gratuites et pour tous : Les animations autour de la culture bretonne, organisées avec la fédération Sked, le Centre Breton d’Art Populaire et le Conservatoire, se dérouleront de 14h00 à 19h30, Place de la Liberté.

Programmation sur le site de la mairie de Brest.

+33 2 98 00 80 80 https://www.brest.fr/actus-agenda/agenda/agenda-2563/le-printemps-des-sonneurs-1521449.html

dernière mise à jour : 2022-03-21 par