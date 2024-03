Le printemps des Serres Briacé 44430 Le Landreau, France Pays de la Loire Le Landreau, mercredi 3 avril 2024.

Le printemps des Serres Briacé Serres Briacé – Pays de la Loire Grandeur Nature 3 avril – 25 mai 44430 Le Landreau, France Pays de la Loire Tout public Ouvertures les mercredi et vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le printemps des Serres Briacé. Ouverture des serres au public d’avril à juin Les serres Briacé est une exploitation agricole pédagogique attachée au Lycée Briacé au Landreau. Notre établissement produit et vend aux particuliers d’avril à juin une gamme très large de végétaux pour fleurir à la fois la maison, le jardin et cultiver votre potager. Nos élèves de la filière Horticulture, accompagnés de leurs éducateurs, sauront vous guider dans le choix des végétaux et sur la meilleure façon de planter et d’entretenir vos plantations de printemps.

vente d’un vaste choix de végétaux : plants potagers plantes aromatiques et médicinales