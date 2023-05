Le Printemps des rues : le rendez-vous artistique qui démocratise la culture, 26 mai 2023, .

Du vendredi 26 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Rendez-vous convivial, populaire et artistique, le Printemps des Rues tend à ouvrir la culture à tous en œuvrant pour une démocratisation culturelle, en reflétant la diversité des arts de la rue et en soutenant la création artistique. Les spectacles seront présentés comme les années précédentes, dans les 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris.

Le point de convergence de cette 26ème édition est une réflexion sur l’Identité et ses multiples composantes. Comment se construit-elle sous le regard de nos sociétés ? Comment être soi-même lorsqu’on ne correspond pas aux critères imposés par notre culture, la bienséance, nos dictats sociaux ?Comment grandir, comment pousser les cadres, comment s’accepter ou être accepté.e ? Dans une époque où l’inclusion est au cœur des préoccupations, l’acceptation de soi et des autres n’est pas toujours une évidence. Les médias, les réseaux sociaux et la vie quotidienne rappellent que le droit à la différence passe par l’éducation, la connaissance, la réflexion et la curiosité. Avec les partenaires qui soutiennent le festival et l’inventivité des artistes associé.es, nous espérons ardemment y contribuer.

Venez rire et découvrir ensemble le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche 28 sur des propositions originales comme Danser dans mon petit salon sans me poser de question de la Cie MUERTO COCO, Mentir lo minimo du duo ALTA GAMMA, Et avec sa queue, il frappe ! de la Cie AVEC SON PULL, Roméo, Roméo, Roméo par JOSHUA MONTEN, le diptyque : À taille humaine et Tu parlais de moi sans me connaître de la Cie DÉLIT DE FAÇADE et d’autres spectacles qui nous parlent de rencontres et de partage avec ART & CO et l’Assemblée ou LE L.U.I.T avec sa création : Manuel d’Adaptation à la planète.

Dans les 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris

Contact : https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues https://www.leprintempsdesrues.com/

Le printemps des rues