Du samedi 19 au dimanche 27 mars 2022, on va fêter les Rillettes, partout !

Le Printemps des Rillettes, c’est la fête des Rillettes avec tous ceux et celles qui les aiment, partout en Sarthe … et dans le Monde !

Après 2 années chahutées par la Covid et un festival 2021 principalement digital en raison du contexte sanitaire, le Printemps des Rillettes revient pour une cinquième édition à la fois physique et digitale, mais toujours 100% Rillettes et placée sous le signe de la fête !

Du samedi 19 mars au dimanche 27 mars, Le Printemps des Rillettes 2022 couvre donc 2 week-ends et une semaine complète pour valoriser tous les savoir-faire, animer les entreprise, commerces et associations de la Sarthe, semer joie et bonne humeur parmi tous les Sarthois, Sarthoises et, nous l’espérons, bien au-delà de notre département !

Nous vous souhaitons un excellent #PrintempsdesRillettes 2022 !

5ème édition du printemps des rillettes. Partout en Sarthe (et dans le monde !)

printempsdesrillettes@gmail.com +33 2 43 28 58 58

