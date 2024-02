Le printemps des poètes Médiahèque Municipale Verneuil d’Avre et d’Iton, vendredi 22 mars 2024.

Le printemps des poètes Médiahèque Municipale Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

LECTURE DE POÈMES

Samedi 16 mars 15h

Depuis un an, à la Médiathèque avec Armelle, on écrit et on image ! Venez entendre un aperçu de ce qui s’y créé.

LECTURE À VOIX HAUTE

avec Lire et Faire Lire

Mercredi 20 mars 15h30

Pour tous les amateurs de poésie !

LOTO POÉTIQUE

Vendredi 22 mars 18h30

Un nouveau loto-bingo avec des places de cinéma à gagner et des frissons poétiques à partager !

Gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22

Médiahèque Municipale 620 rue de la madeleine

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

L’événement Le printemps des poètes Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure