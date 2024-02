LE PRINTEMPS DES POÈTES Toulouse, samedi 9 mars 2024.

Haute-Garonne

Le Printemps des poètes est célébré partout en France et à l’étranger.

Fêtons ensemble la poésie et les mots sur le thème de “La Grâce” !

Aux quatre coins de la métropole toulousaine profitez de nombreuses animations rencontres, ateliers d’écriture, concerts, lectures, spectacles… Avec la Bibliothèque de Toulouse (les médiathèques Côte Pavée, Grand M, des Izards, José Cabanis, Saint-Cyprien, des Pradettes, la Bibliothèque Duranti) ; les médiathèques de Cugnaux, Daniel Briand de Drémil-Lafage, Seilh et Tournefeuille, et la Bibliothèque de Gagnac-sur-Garonne ; La Cave Po’ et la Salle Nougaro ; Le Café associatif de Fonbauzard.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet suivant

www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-25

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie communication@printempsdespoetes.com

