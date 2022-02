Le Printemps des Poètes Tergnier, 12 mars 2022, Tergnier.

Le Printemps des Poètes Tergnier

2022-03-12 – 2022-03-26

Tergnier Aisne Tergnier

Rendez-vous du 12 au 26 mars à l’occasion du Printemps des Poètes à la Médiathèque de Tergnier

Une belle façon de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.

Les comptines et poèmes pour les plus jeunes seront mis à l’honneur pour illustrer et amener le temps fort autour des tout-petits, en avril.

Gratuit, informations au 03 23 37 25 26

+33 3 23 37 25 26

Tergnier

