Le Printemps des Poètes Salle A Noste, réceptions et activités Soustons, jeudi 14 mars 2024.

Le Printemps des Poètes Salle A Noste, réceptions et activités Soustons Landes

Le Printemps revient ! oui, celui des poètes ! du 11 au 17 mars, la poésie sera dans la rue, en exposition, en chants, en photographies, en lectures publiques. Participez !

La compagnie des Sciences et des Arts, l’atelier poésie de l’UTL, organisent une série d’évènements pour faire vivre la poésie en ville: déclamation de poème au marché le 11 mars, exposition d’œuvres individuelles et collectives à la Salle A Noste du 14 au 16 mars, prestation de la chorale de la Passerelle le 14 mars à 18h, du chœur d’Albret le samedi 16 mars à 15h, lectures de poèmes autour du poète invité par la librairie L’Esperluette le vendredi 15 à 18h30 chez Mamie Jeanne, lecture des poèmes de la boite à poème et des textes de l’atelier Grain de Sel à la médiathèque le dimanche 17 mars. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 14:00:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

Salle A Noste, réceptions et activités 17 rue de Moscou

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine printempssoustons@orange.fr

L’événement Le Printemps des Poètes Soustons a été mis à jour le 2024-02-08 par OTI LAS