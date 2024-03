Le Printemps des Poètes Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National, dimanche 10 mars 2024.

La Haie vive propose un spectacle de poésie avec musique et danse, au théâtre des Tilleuls.

Le Printemps des poètes est une manifestation internationale soutenue par les ministères français de la culture et de l’éducation nationale et le Centre national du livre.

Elle a pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre à la poésie sous toutes ses formes et de favoriser les rencontres entre les auteurs et le public, sur un thème proposé au plan national.

Le thème de 2024 est « La Grâce ».

Quinze auteur-trice-s, dont l’atelier d’écriture de la Haie Vive, proposeront leurs textes interprétés par eux-mêmes ou par des comédiens.

Des musiciens (piano, accordéon, violon) accompagneront quelques textes.

Nouveauté la danse sera à l’honneur pour cette nouvelle session.

Le théâtre est organisé en « cabaret » pour l’occasion, avec bar et petit grignotage bien sûr !

Durée du spectacle Une heure et demi.

Mieux vaut réserver ! EUR.

Début : 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lahaievive@gmail.com

