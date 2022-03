Le printemps des Poètes : Rêveries photographiques Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Catégories d’évènement: Dordogne

Lamonzie-Saint-Martin

Le printemps des Poètes : Rêveries photographiques Lamonzie-Saint-Martin, 11 mars 2022, Lamonzie-Saint-Martin. Le printemps des Poètes : Rêveries photographiques Médiathèque de Lamonzie-St-Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin

2022-03-11 – 2022-04-02 Médiathèque de Lamonzie-St-Martin 16 Avenue de Bergerac

Lamonzie-Saint-Martin Dordogne Lamonzie-Saint-Martin Le Printemps des Poètes, édition 2022 : thème de L’Ephémère. La médiathèque organise, dans le cadre de cet événement, une exposition intitulée “Rêveries photographiques”. L’œil du photographe saisit les instants fugaces qui passent, fixe les images, les jeux d’ombre et de lumière, fige les mouvements et le temps pour en révéler toute la poésie.

Vernissage le 11 mars à 18h SUR INSCRIPTION.

