Le Printemps des poètes Rencontre poético-patoisante Bbliothèque St Laurent de Chamousset Saint-Laurent-de-Chamousset, samedi 16 mars 2024.

Le Printemps des poètes Rencontre poético-patoisante Rencontre patoisante à St Laurent de Chamousset avec la Compagnie ClicClac ! Samedi 16 mars, 15h00 Bbliothèque St Laurent de Chamousset

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

« La poésie ça vient d’où ? Ça existe depuis combien de temps et ça sert à quoi ? Pour composer un poème, faut écrire en français ou ça marche en patois ? » Le temps d’une heure, venez rêver les origines de la poésie et entendre les trésors oubliés de notre patois local. Cette rencontre destinée aux curieux et curieuses de tous les âges comprendra les interventions de patoisants et de patoisantes des Monts du Lyonnais. A la revoyure à tou !

Bbliothèque St Laurent de Chamousset mairie rue de lyon Saint-Laurent-de-Chamousset 69930 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes