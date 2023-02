Le Printemps des Poètes performance de Christian Laborde “Nougaro By Laborde” SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Le Printemps des Poètes performance de Christian Laborde “Nougaro By Laborde” SAINT-LARY-SOULAN, 24 mars 2023, Saint-Lary-Soulan . Le Printemps des Poètes performance de Christian Laborde “Nougaro By Laborde” Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

2023-03-24 18:00:00 – 2023-03-24

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrenees Comptoir de la Poésie – Gratuit «Nougaro by Laborde».

Claude Nougaro parlant de Christian Laborde : «Christian Laborde est mon frère de race mentale, c’est un poète c’est-à-dire un homme qui parle une langue de couleurs à délivrer les grands baisers de l’âme» +33 5 62 39 50 81 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrenees

Le Printemps des Poètes performance de Christian Laborde “Nougaro By Laborde” SAINT-LARY-SOULAN 2023-03-24 was last modified: by Le Printemps des Poètes performance de Christian Laborde “Nougaro By Laborde” SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 24 mars 2023 Hautes-Pyrénées Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary Soulan Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees