Le Printemps des Poètes, 12 mars 2022, . Date et horaire exacts : Du samedi 12 mars 2022 au lundi 28 mars 2022 : Le Printemps des poètes aura lieu du 12 au 28 mars 2022. Son thème ? L’Ephémère. L’Ephémère, un mot, une voyelle. A l’image du mot “présent”, qui à peine est-il prononcé fait déjà partie du passé, à l’image de cet insecte qui ne vit qu’un jour, peut-être une éternité à son échelle, à l’image de la vie humaine face aux temps géologiques. Le Printemps de poètes est une manifestation nationale organisée par le Centre national de la poésie et soutenue entre autres par le Ministère de la Culture. La 24e édition se déroulera du 12 au 28 mars 2022 et de nombreux évènements sont prévus. Golshifteh Farahani en est la marraine cette année. Le Printemps des Poètes célèbre la poésie sous toutes ses formes. Vers, prose, sonnets, alexandrins, ou simples phrases sont les bienvenues. Ainsi, tout le monde peut participer à cet évènement. Que vous soyez poètes à vos heures perdues ou structures sensibles à cet art, vous pouvez faire rayonner ce moment. Contact : https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2022 Littérature

