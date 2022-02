Le printemps des poètes Montmorillon centre ville, 10 mars 2022, Montmorillon.

Le printemps des poètes

du jeudi 10 mars au dimanche 13 mars à Montmorillon centre ville

La 24ème édition du Printemps des poètes nous invite à goûter l’éphémère. Une seule et unique voyelle, quatre fois invoquée, entre la fi èvre, le murmure, la foudre, l’imaginaire, l’insaisissable, l’à-venir, l’impensé, le maternel, le fugace, la soif, l’énigme, le précaire, l’effervescence, le friable, l’envol, l’impermanence… Plus vaste que l’antique Carpe Diem et plus vital aussi, l’éphémère n’est pas qu’un adjectif de peu d’espoir. C’est un surcroît d’urgence, de chance et de vérité. Une prise de conscience toute personnelle et cependant universelle, comme un quatrain d’Omar Khayyam, un haïku d’hiver, un coquelicot soudain, une falaise à soi, un solstice d’été, un arbre déraciné ou la vingtaine de numéros d’une revue de poètes du siècle dernier. Il est temps de sonder à nouveau l’éphémère. De ne pas attendre demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. ### **JEUDI 10, SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 MARS** Jeudi 10 à 20h avec la MJC Claude Nougaro à la MJC Samedi 12 16h45 à 18h de avec l’Espcampette Salle Marcel Prouteau Dimanche 13 de 10h à 12h avec le Cercle Poétique du Montmorillonnais Ecomusée du Montmorillonnais Dimanche 13 de 12h30 à 14h30 avec le Cercle Poétique du Montmorillonnais Réservation au restaurant Bienvenu à Hanoï Dimanche de 15h à 17h 13 avec le Cercle Poétique du Montmorillonnais Salle Marcel Prouteau

gratuit

24ème édition du printemps des poètes

Montmorillon centre ville place du maréchal leclerc 86500 Montmorillon Vienne



