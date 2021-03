Chantepie Médiathèque de Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine [ANNULÉ] Le Printemps des poètes Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

[ANNULÉ] Le Printemps des poètes Médiathèque de Chantepie, 20 mars 2021-20 mars 2021, Chantepie. [ANNULÉ] Le Printemps des poètes

le samedi 20 mars à Médiathèque de Chantepie

**[ANNULÉ] En raison du Covid, cet événement est malheureusement annulé. Nous travaillons sur des actions alternatives, pour quand même vous proposer un temps fort dans le cadre du Printemps des poètes. Nous revennons vers vous au plus vite avec davantage d’informations.** Rencontre d’auteur.e et atelier d’écriture

—————————————— Laurence Lépine nous offre une voix singulière ponctuée de silence et respirations profondes. Une langue ancrée dans la terre qui se déploie, prends corps, nous happe. Un nouveau souffle de poésie à découvrir ! _Quelqu’un_

_Souffler sur mes larmes_

_Ma forêt intérieure_

_Prend feu_ **> Rencontre et dédicace** avec Laurence Lépine : à partir de 14 ans – [sur inscription](https://framaforms.org/printemps-des-poetes-rencontre-avec-laurence-lepine-samedi-20-mars-11h30-1613571317) – de 11h à 12h.

**> Atelier d’écriture** avec Laurence Lépine : à partir de 14 ans – [sur inscription](https://framaforms.org/printemps-des-poetes-atelier-decriture-avec-laurence-lepine-samedi-20-mars-14h16h-1613571391) – de 14h à 16h30.

Gratuit

Rencontre et atelier avec Laurence Lépine Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T11:00:00 2021-03-20T12:00:00;2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque de Chantepie Adresse 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Ville Chantepie