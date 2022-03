Le Printemps des poètes, lecture musicale Éguzon-Chantôme, 3 avril 2022, Éguzon-Chantôme.

Le Printemps des poètes, lecture musicale Éguzon-Chantôme

2022-04-03 15:30:00 15:30:00 – 2022-04-03

Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme

Christine Guillebaud (poétesse) accompagnée de deux musiciennes de renom : les Soeurénades.

Ces sœurs jumelles, Chantal et Christine Vienet, ont toutes les deux obtenu les plus hautes récompenses au Conservatoire national de musique de Paris. Elles accompagneront les textes au violon et au piano électronique.

L’exposition de Jocelyne Clémente accueillera “Le Printemps des Poètes” .

museevalcreuse@wanadoo.fr +33 2 54 47 47 75 http://www.musee-vallee-de-la-creuse.fr/

Musée de la Vallée de la Creuse

Éguzon-Chantôme

